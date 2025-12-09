Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
09 декабря 2025, 16:28

Во вторник, 9 декабря, прошла так называемая «прямая линия главы «ДНР» Дениса Пушилина». Фейковый глава отвечал на вопрос жителей Донецка, в частности многих интересовала проблема отсутствия теплоснабжения в домах.

К Пушилину обратились жильцы домов, которые проживают на улице Шахтостроителей, 8 и Полиграфическая, 8. По их словам, в квартирах холодно, нет отопления, никто не может им помочь решить эту проблему.

Так называемый глава заявил, что якобы поручил ответственным ведомствам разобраться в ситуации и решить проблемы.

«Мы будем поддерживать, особое внимание для нас и ветераны боевых действий, и многодетные семьи. Вопросы теплоснабжения являются ключевыми. Нужно этот вопрос отработать об устранения данных проблем», — выдал он.

При этом в соцсетях жители активно комментируют речь Пушилина. Многие жалуются на холодные батареи, у некоторых батареи «еле греют». Модераторы в местных группах быстро удаляют подобные комментарии.



Ранее мы писали, что в оккупированном городе Северскодонецк Луганской области оставшееся население готовится к четвертой зиме без отопления.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
