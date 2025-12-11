Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия распространила фейк о «забитой ранеными и погибшими украинскими военными» больнице в Дружковке. Что известно
11 декабря 2025, 16:07

Россия распространила фейк о «забитой ранеными и погибшими украинскими военными» больнице в Дружковке. Что известно

Кадр из видео якобы работницы больницы Дружковки. Фото: ДОВА Кадр из видео якобы работницы больницы Дружковки. Фото: ДОВА

Российская пропаганда распространила фейк о том, что больница города Дружковка якобы «забита ранеными и погибшими украинскими военными». Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, одним кратким эмоциональным посланием якобы работницы больницы россияне пытаются убить «двух информационных зайцев».

«Убедить, что из-за военных гражданские не могут получить медицинские услуги, и что потерь у наших военных так много, что ими забита целая прифронтовая больница. Теперь правда: женщина на видео не работает ни в одной из больниц Дружковки и Донетчины в целом. А больница в Константиновке не работает уже три месяца. То есть и то, и другое – ложь. И то, и другое – попытка давить на наше моральное состояние, посеять раздор и уныние. Поэтому я призываю всех критически относиться ко всякой информации, не слушать и не читать анонимов и полагаться исключительно на официальные источники», – сказал Филашкин.

Напомним, что 10 декабря Филашкин рассказал, сколько людей остается в Константиновке.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Вадим Филашкин
Дружковка
Всу
Война Больница Погибшие фейк раненые
@novosti.dn.ua

