Дроны атаковали химзавод в Смоленской области

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 11 декабря ударили по российскому химическому заводу, которые производят важные химвещества для армии РФ. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.



Под атаку попал химзавод «Дорогобуж», который расположен в городе Дорогобуж Смоленская области.



Предприятие производит азотную кислоту, аммиак, нитроаминофоск, аммиачную селитру и другие химвещества для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ.



Ранее мы писали, что ночью 11 декабря беспилотники атаковали химзавод «Акрон» в городе Великий Новгород РФ.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»