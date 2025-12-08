MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации

8 декабря 2025 года российские пользователи сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера MAX. Проблемы фиксировались с самого утра: тысячи жалоб поступили на порталы Downdetector и «Сбой.рф». На протяжении часа — с 9:15 до 10:15 мск — пользователи не могли войти в приложение или веб-версию, отправить сообщения, звонить или загружать контент.



География охватила ряд российских регионов. Несмотря на масштаб недоступности сервиса, пресс-служба MAX заявила, что «работа идет в штатном режиме» и причины сбоя не раскрываются. По состоянию на 14:13 EET массовые жалобы исчезли из основных мониторинговых площадок.

При этом сбой совпал с усилением кампании по принудительному переводу россиян на использование MAX. Ряд клиентов столкнулись с невозможностью войти в «Госуслуги» без подтверждения через этот мессенджер. При входе через мобильный браузер появлялось уведомление с требованием подключить Мах, чтобы получать коды подтверждения в чат.



Для жителей временно оккупированных территорий Украины такие сбои могут иметь прямые последствия. Россия продолжает навязывать свой цифровой контур — от «Госуслуг» до обязательного пользования MAX.

Если этот мессенджер становится единственным способом подтверждать доступ к услугам и документам, любой его сбой временно лишает людей возможности оформить справки, подать заявления или совершить другие необходимые действия.

Напомним, «Роскомнадзор» начал поэтапно блокировать работу WhatsApp.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»