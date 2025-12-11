В Днепре еще 21 семья переселенцев из Мариуполя получила ключи от социального жилья

В Днепре продолжается заселение третьего объекта социального жилья, где проживают уроженцы Мариуполя. Сертификаты и ключи от смарт-квартир получила 21 семья из числа военных, многодетных семей, людей с инвалидностью и пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«В социальном жилье проживают наиболее уязвимые категории мариупольцев — семьи военных, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пожилые люди и другие группы, которые определяются в соответствии с прозрачной балльной системой. Для жителей здесь созданы максимально доступные условия», — говорится в сообщении.



Комплекс состоит из пяти корпусов, где оборудованы комфортные смарт-квартиры и зоны совместного пользования. Здесь работают важные сервисы поддержки: бытовой центр «ЯМариуполь.Забота» со стоматологией, парикмахерской, прачечной и портным, а также Центр жизнестойкости, где каждый может получить бесплатную психосоциальную помощь.



Как отмечается, более 1300 мариупольцев уже получили смарт-квартиры в Киеве и Днепре.



Ранее мы писали, что во временно захваченном Россией Мариуполе Донецкой области местные жители обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Люди жалуются, что у них нет жилья после сноса их домов, которые были повреждены в результате бомбардировки РФ в 2022 году.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»