Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ

Удар по российскому флагу в Северске. Фото: кадр из видео

Город Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе 54-й механизированной бригады ВСУ.



Несмотря на сложные погодные условия и плотный туман, российская армия предпринимает попытки инфильтрации пехотными группами в пределы города.



«На подступах к Северску украинские подразделения наносят значительные потери штурмовым группам противника, уничтожая до половины их личного состава. Однако отдельным мелким группам удается проникать в подвалы многоэтажных домов, что затрудняет их быстрое обезвреживание. Также фиксируются единичные попытки оккупантов установить свои флаги и другие символы на отдельных зданиях, чтобы создать видимость контроля над городом и удовлетворить политические потребности своего руководства. Все такие информационные и тактические попытки заканчиваются для врага очередными потерями и не приводят к достижению заявленных целей», – отметили в 54-й ОМБР.

Напомним, что 10 декабря в ВСУ опровергли российский фейк о «захвате» Северска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко