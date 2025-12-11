Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов

Последствия атаки на химзавод в Великом Новгороде. Фото: соцсети

Ночью 11 декабря беспилотники атаковали химзавод «Акрон» в городе Великий Новгород РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в МЧС России.



В результате атаки на заводе возник пожар. По последним данным, остановили работу пять цехов предприятия.



ПАО «Акрон» – производитель минеральных удобрений и промышленной продукции. В продукцию завода входит, в том числе, аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение и в гражданском, и в военном секторах.

Напомним, что ночью 11 декабря дроны массированно атаковали Россию, в том числе Великий Новгород.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко