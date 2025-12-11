В «Укрэнерго» рассказали, как будут отключать в Украине свет 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света. Данных об объеме отключений нет. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений можно узнать официальных страницах облэнерго.



Ранее мы писали, что на заседании скоординировали дальнейшие действия для восстановления после обстрелов, обеспечения необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращивания генерации и обеспечения людей светом.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»