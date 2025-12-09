Река Лугань превратилась в токсический коллектор

Фото: Центр национального сопротивления

В оккупированном Луганске реку Лугань фактически превратили в токсический коллектор. В районе моста возле Текстильной фабрики зафиксировано масштабное загрязнение воды: поверхность покрыта густой химической пленкой, в воде видны зависшие частицы, а ее цвет резко изменился. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, речь не идет об аварии — это системные и регулярные сбросы промышленных отходов с предприятий, расположенных неподалеку. Особенно часто такие сбросы происходят после показательных «очисток», которые делаются исключительно для отчетности перед формальными проверками. Фактически экологический контроль отсутствует: нет ни инспекций, ни реакции, ни попыток расследовать источник загрязнения.

Аналитики ЦНС предупреждают, что в воду могут сбрасывать небезопасные нефтехимические или смешанные промышленные стоки. Такие вещества представляют прямую угрозу для водных экосистем, почвы, птиц и здоровья людей. Последствия могут быть долгосрочными и частично необратимыми.

По данным Центра, оккупационные власти годами не трогают лояльные предприятия, позволяя им сливать отходы без какого-либо контроля. В результате реки на временно оккупированных территориях превращаются в открытые стоки, где экологические нормы фактически не работают.

Напомним, метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»