Военные уничтожили РСЗО «Град» и пехотные группы оккупантов в Донецкой области. Фото: скриншот

Пограничники подразделения «Феникс» в Донецкой области уничтожили сразу два РСЗО «Град» российских оккупантов. Точная работа бойцов превратила вражескую арту в кучу металлолома. Об этом сообщается в пресс-службе ГНСУ.



Также пограничники уничтожили пехотные группы противника, логистику и бронетехнику.



Ранее мы писали, что Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с Покровского направления, на котором зафиксирован момент уничтожения колонны российских сил.