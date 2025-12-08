ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса

Украинские военнослужащие в ночь на 8 декабря поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве уточнили, что на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмировки, поражен состав боеприпасов. В районе временно оккупированного Донецка поражен состав БПЛА российских войск.



Кроме того, с целью ослабления способностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен состав ГСМ подразделения в районе Семейкино (территория Луганской области).

Также поражена мобильная огневая группа и ЗРГК «Панцирь-С1» в Донецкой области.



Ранее мы писали, что Силы обороны 5 декабря ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, который расположен на временно оккупированной территории Луганской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»