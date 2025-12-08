Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
08 декабря 2025, 15:34

ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса

Украинские военнослужащие в ночь на 8 декабря поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве уточнили, что на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмировки, поражен состав боеприпасов. В районе временно оккупированного Донецка поражен состав БПЛА российских войск.

Кроме того, с целью ослабления способностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен состав ГСМ подразделения в районе Семейкино (территория Луганской области).
Также поражена мобильная огневая группа и ЗРГК «Панцирь-С1» в Донецкой области.

Ранее мы писали, что Силы обороны 5 декабря ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, который расположен на временно оккупированной территории Луганской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Генштаб ВСУ
Места
Украина Донбасс Луганская область Донецкая область Оккупированная территория
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
16:34
В захваченной Макеевке с августа нет воды в кранах: в очереди за водой женщине стало плохо
все новости
15:42
Силы обороны поразили торговый порт в российском Краснодарском крае
15:38
Евросоюз освободил Польшу принимать мигрантов и платить им компенсации
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:34
МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
14:33
В Константиновке при обстреле пострадала семья с детьми
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
13:48
Войска РФ дважды атаковали Краматорск: есть повреждения
13:35
Защитный экран Чернобыльского реактора утратил способность сдерживать радиацию — МАГАТЭ
12:31
30-я бригада опровергла причастность к подрыву дамбы в Приволье
12:30
Мобилизацию необходимо усиливать — Сырский
12:21
РФ ударила по энергетике Донетчины: часть жителей без света, Дружковская громада — без воды
12:12
ВС РФ скрывают убитых на Покровском направлении, оформляя их в «СОЧ»
11:33
FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
10:59
Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины почти 30 раз
10:44
ПВО сбила 131 дрон над Украиной
10:25
В РФ погибли двое летчиков при ЧП с бомбардировщиком
10:15
Фронт накрыт массированными штурмами: наиболее тяжелая обстановка — под Покровском
09:50
Пострадала женщина при обстреле Краматорска
09:31
Четверо жителей Донетчины погибли за сутки от российских обстрелов
08:43
Россия ударила FPV-дронами по громадам Днепропетровщины: разрушения и жертвы
08:38
США депортировали новую группу россиян: на борту могло быть более 50 человек
07:44
Атака БПЛА повредила ЛЭП в Ростовской области: сёла обесточены
07:01
Чехия отправит Украине первую партию новых крылатых ракет Narwhal
06:33
Российские БПЛА поразили многоэтажку в Ахтырке: 42 человека спасены
17:49
В Украине начались первые выплаты по 6500 грн для социально уязвимых граждан
17:22
ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области
16:45
Филашкин призвал жителей Донетчины доверять только официальным источникам
все новости
ВИДЕО
Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном. МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
08 декабря, 14:34
Помощь раненому бойцами МОГ. FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
08 декабря, 11:33
ГСЧС Сумщины. Российские БПЛА поразили многоэтажку в Ахтырке: 42 человека спасены
08 декабря, 06:33
ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области
07 декабря, 17:22
РФ продвинулась в двух районах Донецкой области РФ продвинулась в двух районах Донецкой области
07 декабря, 14:54
ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области
07 декабря, 10:40

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор