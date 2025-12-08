Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину

Жители оккупированного Мариуполя в очередной раз пожаловались Путину. Фото: скриншот

Во временно захваченном Россией Мариуполе Донецкой области местные жители обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Люди жалуются, что у них нет жилья после сноса их домов, которые были повреждены в результате бомбардировки РФ в 2022 году.



Видеообращение записали бывшие жители, которые проживали на улице Московской, 63.



«Пожалуйста, наведите порядок в вопросе получения компенсационного жилья в Мариуполе. Наш дом снесен в январе 23 года. Адрес власти аннулировали и лишили собственников их собственности. Органы прокуратуры и СК России принимают позицию не пострадавших, а местной власти», — сказали они на видео.



Кроме того, в Сети появилось еще одно обращение жителей, которые жили на улице Артема 130/130А. По их словам, «местные власти» пообещали построить новое жилье и выдать квартиры, однако этого не произошло.



«Почему конституция РФ не распространяется на жителей Мариуполя? Разве мы не живем в правовом государстве? Почему всем нужен Мариуполь, но не нужны его коренные жители?», — заявили жители на видео.



Ранее мы писали, что жители одного из частных секторов оккупированного Мариуполя записали видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Мариупольцы обвинили подрядную организацию в мошенничестве, которое, вероятно, покрывается местным псевдовладением.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»