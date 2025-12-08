Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
08 декабря 2025, 17:25

Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину

Жители оккупированного Мариуполя в очередной раз пожаловались Путину. Фото: скриншот Жители оккупированного Мариуполя в очередной раз пожаловались Путину. Фото: скриншот

Во временно захваченном Россией Мариуполе Донецкой области местные жители обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Люди жалуются, что у них нет жилья после сноса их домов, которые были повреждены в результате бомбардировки РФ в 2022 году.

Видеообращение записали бывшие жители, которые проживали на улице Московской, 63. 

«Пожалуйста, наведите порядок в вопросе получения компенсационного жилья в Мариуполе. Наш дом снесен в январе 23 года. Адрес власти аннулировали и лишили собственников их собственности. Органы прокуратуры и СК России принимают позицию не пострадавших, а местной власти», — сказали они на видео.

Кроме того, в Сети появилось еще одно обращение жителей, которые жили на улице Артема 130/130А. По их словам, «местные власти» пообещали построить новое жилье и выдать квартиры, однако этого не произошло.

«Почему конституция РФ не распространяется на жителей Мариуполя? Разве мы не живем в правовом государстве? Почему всем нужен Мариуполь, но не нужны его коренные жители?», — заявили жители на видео.

Ранее мы писали, что жители одного из частных секторов оккупированного Мариуполя записали видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину. Мариупольцы обвинили подрядную организацию в мошенничестве, которое, вероятно, покрывается местным псевдовладением.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Мариуполь
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
все новости
20:18
Отключения света. Когда и как будут действовать графики 9 декабря в Украине
19:23
Обстрел Краматорска: повреждены многоэтажки, ранены четыре человека, среди них дети
18:47
Российская армия атаковала Краматорск: есть раненые
18:29
Российская авиация сбросила авиабомбы на Запорожье и Вольнянск: ранены 15 человек
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
16:42
Новый глава Рубежанской ГВА. Что декларирует семья Сергея Карпеченко
16:30
«Главу» оккупационной администрации села в Донецкой области подозревают в коллаборационизме
16:16
Против Залужного, Сырского и Умерова в РФ завели «дело»
16:00
РФ оснастила «Шахеды» камерами заднего вида против перехватчиков
15:42
Силы обороны поразили торговый порт в российском Краснодарском крае
15:38
Евросоюз освободил Польшу принимать мигрантов и платить им компенсации
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:34
МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
14:33
В Константиновке при обстреле пострадала семья с детьми
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
13:48
Войска РФ дважды атаковали Краматорск: есть повреждения
13:35
Защитный экран Чернобыльского реактора утратил способность сдерживать радиацию — МАГАТЭ
12:31
30-я бригада опровергла причастность к подрыву дамбы в Приволье
12:30
Мобилизацию необходимо усиливать — Сырский
12:21
РФ ударила по энергетике Донетчины: часть жителей без света, Дружковская громада — без воды
12:12
ВС РФ скрывают убитых на Покровском направлении, оформляя их в «СОЧ»
11:33
FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
10:59
Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины почти 30 раз
10:44
ПВО сбила 131 дрон над Украиной
10:25
В РФ погибли двое летчиков при ЧП с бомбардировщиком
10:15
Фронт накрыт массированными штурмами: наиболее тяжелая обстановка — под Покровском
09:50
Пострадала женщина при обстреле Краматорска
все новости
ВИДЕО
Удар по Краматорску. Фото: кадр из видео Российская армия атаковала Краматорск: есть раненые
08 декабря, 18:47
Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС Российская авиация сбросила авиабомбы на Запорожье и Вольнянск: ранены 15 человек
08 декабря, 18:29
Жители оккупированного Мариуполя в очередной раз пожаловались Путину. Фото: скриншот Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
08 декабря, 17:25
Камера заднего вида на ударном беспилотнике типа «Шахед». РФ оснастила «Шахеды» камерами заднего вида против перехватчиков
08 декабря, 16:00
Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном. МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
08 декабря, 14:34
Помощь раненому бойцами МОГ. FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
08 декабря, 11:33

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор