Совет ЕС одобрил выплату 2,3 млрд евро для Украины

Совет Европейского Союза одобрил 2,3 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Вскоре в государственный бюджет поступит 2,1 млрд. евро кредитных средств и 200 млн. евро гранта.



Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы страны.



В рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы предусмотрено около 50 млрд евро для Украины (38,337 млрд евро – прямая бюджетная поддержка). В общей сложности в госбюджет с 2024 года уже поступило более 24,4 млрд евро, из которых в 2025 году – более 8,3 млрд евро.



Чтобы получить очередной регулярный транш от ЕС Украина выполнила реформационные шаги, предусмотренные до конца третьего квартала 2025 года в ключевых сферах: управление государственными финансами, судебная система, бизнес-среда, банковский сектор, агропродовольственный сектор, стратегические полезные ископаемые, зеленый переход и охрана окружающей среды.



Ранее мы писали, что в Украине начались первые выплаты по 6500 грн для наиболее уязвимых граждан.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»