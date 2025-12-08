В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения

«Осужденный» оккупантами работник связи. Фото: кадр из видео

Оккупационные структуры в группировке «ЛНР» сообщили об очередном приговоре, вынесенном своим «верховным судом». На этот раз оккупанты назначили 20 лет лишения свободы сотруднику мобильного оператора, обвинив его в «шпионаже» в пользу Украины.



По утверждениям оккупационной администрации, мужчина в 2022 году якобы передал представителям СБУ информацию о возможном доступе к абонентским номерам. Захватчики заявляют, что он собрал и переслал данные о 21 телефонном номере сотрудников силовых структур группировки «ЛНР».



Оккупационный «суд» также утверждает, что в 2023 году, уже после навязанного получения российского гражданства, осужденный переслал СБУ данные о еще 24 абонентах.

