Крым вечером атаковали беспилотники, поражен самолет Ан-26: есть информация о жертвах
11 декабря 2025, 22:34

Крым вечером атаковали беспилотники, поражен самолет Ан-26: есть информация о жертвах

В аннексированном Крыму вечером в четверг, 11 декабря, были слышны взрывы, регион попал под атаку беспилотников. Об этом передают местные паблики.

В частности, взрывы были слышны в поселке Кача.

По предварительно информации, на аэродроме в Каче поражен самолет Ан-26. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Оккупационная администрация Крыма пока не прокомментировала инцидент.

Ранее мы писали, что вечером в четверг, 11 декабря, в некоторых населенных пунктах оккупированной Донетчины слышны взрывы из-за БПЛА

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

