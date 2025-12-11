Крым вечером атаковали беспилотники, поражен самолет Ан-26: есть информация о жертвах

В аннексированном Крыму вечером в четверг, 11 декабря, были слышны взрывы, регион попал под атаку беспилотников. Об этом передают местные паблики.
В частности, взрывы были слышны в поселке Кача.
По предварительно информации, на аэродроме в Каче поражен самолет Ан-26. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.
Оккупационная администрация Крыма пока не прокомментировала инцидент.
Ранее мы писали, что вечером в четверг, 11 декабря, в некоторых населенных пунктах оккупированной Донетчины слышны взрывы из-за БПЛА.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
