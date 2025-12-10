В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»

Во временно оккупированных Донецке и на ВОТ Херсонской области перестало корректно работать приложение российского банка «ПСБ». Об этом сообщает движение сопротивления на оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



Активисты движения отмечают, что жители обоих регионов сталкиваются с ошибками при входе в приложение «Промсвязьбанка» и во время проведения платежей. Подобные проблемы фиксируются с начала недели и вызывают неудобства у пользователей.



Движение «Жовта Стрічка» продолжает отслеживать ситуацию и информировать жителей временно оккупированных территорий о возможных сбоях в российских сервисах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»