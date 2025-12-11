Из оккупации вернули еще одну группу украинских детей

Еще одну группу детей удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную территорию Украины. Детям — от 4 до 16 лет. Вместе с ними эвакуировали одного совершеннолетнего. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Среди спасенных — двенадцатилетний парень и его семья, жившие в постоянном страхе из-за регулярных обысков, допросов и угроз со стороны оккупантов. Но самыми страшными были российские дроновые атаки на гражданское население, во время одной из них погиб местный мальчик», — отметил он.



По словам Прокудина, украинские дети в оккупации прошли через угрозы, давление, попытки «перевоспитания», но сегодня они находятся в безопасности на свободной украинской земле. Сейчас маленькие украинцы получают необходимую психологическую, медицинскую и социальную поддержку.



Ранее мы писали, что 10 декабря уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила оккупированную Донецкую область. Во время своего визита Львова-Белова заявила, что якобы «в России нет насильно депортированных детей».

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»