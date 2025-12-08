Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
08 декабря 2025, 13:53

Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки

Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки

Коллектив Новокаховского приборостроительного колледжа уже три месяца не получает зарплату. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».

Работники неоднократно обращались к представителям оккупационной администрации и местного руководства, однако все их просьбы остались без реакции. Тем временем деньги на укладку плитки и обновление фасадов в Геническе находятся мгновенно, а на зарплаты людям — «нет».

Активисты отмечают, что для оккупационных властей важна исключительно показательная картинка — будто бы на захваченной территории «все строится и процветает». Однако реальные потребности людей для них совершенно не являются приоритетом.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Новая Каховка
Прочее
Зарплата Новокаховский приборостроительный колледж
Организации
Жовта Стрічка
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
14:35
Жители захваченного Мариуполя обвинили оккупационную администрацию в «мошеннических схемах»
21:55
Дрон упал в промзоне оккупированного Алчевска
15:15
Оккупанты заставляют детей писать письма солдатам в Приморском
13:25
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:57
В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами
12:15
РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе
10:44
«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму
21:15
ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
16:34
В захваченной Макеевке с августа нет воды в кранах: в очереди за водой женщине стало плохо
все новости
15:42
Силы обороны поразили торговый порт в российском Краснодарском крае
15:38
Евросоюз освободил Польшу принимать мигрантов и платить им компенсации
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:34
МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
14:33
В Константиновке при обстреле пострадала семья с детьми
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
13:48
Войска РФ дважды атаковали Краматорск: есть повреждения
13:35
Защитный экран Чернобыльского реактора утратил способность сдерживать радиацию — МАГАТЭ
12:31
30-я бригада опровергла причастность к подрыву дамбы в Приволье
12:30
Мобилизацию необходимо усиливать — Сырский
12:21
РФ ударила по энергетике Донетчины: часть жителей без света, Дружковская громада — без воды
12:12
ВС РФ скрывают убитых на Покровском направлении, оформляя их в «СОЧ»
11:33
FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
11:32
Четверо российских военных осуждены за причастность к гибели военкора
10:59
Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины почти 30 раз
10:44
ПВО сбила 131 дрон над Украиной
10:25
В РФ погибли двое летчиков при ЧП с бомбардировщиком
10:15
Фронт накрыт массированными штурмами: наиболее тяжелая обстановка — под Покровском
09:50
Пострадала женщина при обстреле Краматорска
09:31
Четверо жителей Донетчины погибли за сутки от российских обстрелов
08:43
Россия ударила FPV-дронами по громадам Днепропетровщины: разрушения и жертвы
08:38
США депортировали новую группу россиян: на борту могло быть более 50 человек
07:44
Атака БПЛА повредила ЛЭП в Ростовской области: сёла обесточены
07:01
Чехия отправит Украине первую партию новых крылатых ракет Narwhal
06:33
Российские БПЛА поразили многоэтажку в Ахтырке: 42 человека спасены
17:49
В Украине начались первые выплаты по 6500 грн для социально уязвимых граждан
17:22
ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области
16:45
Филашкин призвал жителей Донетчины доверять только официальным источникам
все новости
ВИДЕО
Авиаудар AASM HAMMER по оккупантам в Удачном. МиГ-29МУ1 ударил AASM HAMMER по российским войскам в Удачном
08 декабря, 14:34
Помощь раненому бойцами МОГ. FPV-дрон россиян ранил мужчину в Константиновке после похорон брата
08 декабря, 11:33
ГСЧС Сумщины. Российские БПЛА поразили многоэтажку в Ахтырке: 42 человека спасены
08 декабря, 06:33
ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области ВСУ подорвали дамбу на реке Васюковка в Донецкой области
07 декабря, 17:22
РФ продвинулась в двух районах Донецкой области РФ продвинулась в двух районах Донецкой области
07 декабря, 14:54
ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области ВСУ восстановили полный контроль над Тихим в Днепропетровской области
07 декабря, 10:40

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор