Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки

Коллектив Новокаховского приборостроительного колледжа уже три месяца не получает зарплату. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».



Работники неоднократно обращались к представителям оккупационной администрации и местного руководства, однако все их просьбы остались без реакции. Тем временем деньги на укладку плитки и обновление фасадов в Геническе находятся мгновенно, а на зарплаты людям — «нет».



Активисты отмечают, что для оккупационных властей важна исключительно показательная картинка — будто бы на захваченной территории «все строится и процветает». Однако реальные потребности людей для них совершенно не являются приоритетом.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»