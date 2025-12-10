Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на оккупированной Донетчине. Фото: Львова-Белова в Телеграм

10 декабря уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила оккупированную Донецкую область. Об этом стало известно из заявления самой Львовой-Беловой.



В частности, российская чиновница посетила захваченные Донецк и Горловку.



Во время своего визита Львова-Белова заявила, что якобы «в России нет насильно депортированных детей».



«Это искусственно созданная тема. Не существует никаких детей, которые были разлучены и насильственно депортированы. Я точно могу заявить, потому что за эти четыре года мы изучили огромное количество списков, которые к нам поступали, на предмет их реальности. И мы понимаем, что это просто какие-то совершенно непонятные списки детей, которых никто не ищет. Мы с вами все — мамы, папы, у нас есть дети, которых мы разыскиваем. Ну, конечно, мы будем заявляться, что именно мы разыскиваем, это наш ребенок. Однако таких случаев у нас просто единицы. И за все время, за четыре года работы по этой теме мы всего 122 ребенка передали в Украину, там, где действительно требовалось наше участие», – сказала она.



Также российский детский омбудсмен утверждает, что якобы «на Донбассе почти нет сирот».



«Наш анализ показывает, что как таковых сирот, которых нужно устраивать в семьи, практически нет. Потому что этих детей забирают родственники, этих детей забирают соседи и знакомые. И единичные случаи, когда действительно ребенок теряет родителей в ходе военных действий и требуется поиск приемной семьи», – заявила Львова-Белова.



Однако слова чиновницы о якобы «отсутствии депортированных украинских детей в РФ» противоречат официальным данным, которые, в частности, подтверждены решением Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря. Так, ГА ООН приняла резолюцию с требованием к России о немедленном и безусловном возвращении всех украинских детей, которых она насильственно вывезла, а также прекращении практики изменения гражданства, незаконного усыновления и передачи детей в российские семьи. А еще в марте 2023 года Комиссия ООН признала, что принудительное перемещение и депортация Россией украинских детей из оккупированных территорий является военным преступлением, а само перемещение не оправдано соображениями безопасности или состоянием здоровья.



По данным портала «Дети войны», 19 546 украинских детей официально верифицированы как депортированные или принудительно перемещены. Эта цифра может быть значительно выше.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, которая несет ответственность за незаконную депортацию детей из оккупированных территорий Украины в Россию.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко