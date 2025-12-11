РФ снова обстреляла Краматорск: есть повреждения

Вечером 11 декабря российские войска, дважды нанесли удары по Краматорску в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, с перерывом чуть более получаса россияне дважды ударили по центру в Краматорске.



«Оба попадания, в 17:30 и в 18:05, нанесены беспилотниками «Молния-2». Попадания пришлись рядом или в крыши многоквартирных домов. Вокруг мест попадания в ближайших зданиях выбиты стекла, повреждены крыши», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, без пострадавших.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»