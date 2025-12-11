Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Британские банки против передачи замороженных российских средств Украине
11 декабря 2025, 16:51

Британские банки против передачи замороженных российских средств Украине

Британские банки против передачи замороженных российских средств Украине

Британские банки выступили против инициативы правительства Соединенного Королевства передать Украине замороженные российские активы на сумму около £8 млрд ($10,6 млрд). Как сообщает издание Financial Times, руководство крупных финансовых учреждений выразило недовольство тем, что Лондон не предоставил никаких гарантий на случай возможных ответных шагов со стороны России.

По данным газеты, банкиры, говорившие на условиях анонимности, предупреждают: использование российских активов без четкой правовой схемы может обернуться для банков «серьезными юридическими рисками».

Один из собеседников подчеркнул, что подобная ситуация беспрецедентна для британской практики: «Мы обеспокоены законностью такого решения. Правительство создает новый прецедент — ранее активы никогда не передавались под контроль таким образом. Риск в том, что если Украина окажется не в состоянии погасить долг, банкам придется изымать актив, который Лондон считает их собственностью, но который Россия таковым не признает».

Издание также отмечает, что информация о том, какие именно банки хранят российские активы, «строго засекречена», и сами представители банковской сферы категорически отказываются подтверждать свою возможную причастность к этой теме.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов доходов от замороженных активов РФ.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Прочее
российские активы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
все новости
18:15
Дроны атаковали химзавод в Смоленской области
16:51
Британские банки против передачи замороженных российских средств Украине
16:51
Премьер-министр ответила, когда ожидается уменьшение отключений света в Украине
16:41
Из оккупации вернули еще одну группу украинских детей
16:31
В Дарницком районе Киева прогремели взрывы: есть жертвы
16:07
Россия распространила фейк о «забитой ранеными и погибшими украинскими военными» больнице в Дружковке. Что известно
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:43
Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
15:19
Российская армия продвинулась на Лиманском направлении – DeepState
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
15:00
На Черниговщине ликвидировали прорыв российской ДРГ из 15 бойцов
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
14:14
Россия сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: двое погибших
13:33
Беларусь усиливает торговую зависимость от России — отчет СВР
13:16
Суд в Днепре продлил арест наместника Святогорской лавры и отказал депутату в видеосвязи
12:51
Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
12:06
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
12:04
ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска
11:31
В РФ оштрафовали студента за поиск информации об «Азове»
11:23
Российские войска из «Смерча» обстреляли Славянск: в городе повреждены дома
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на химзавод в Великом Новгороде. Фото: соцсети Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
11 декабря, 15:43
Удар по российскому флагу в Северске. Фото: кадр из видео Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
11 декабря, 12:51
Украинский флаг в центре Покровска. Фото: кадр из видео ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска
11 декабря, 12:04
ВС РФ убили гражданского под Купянском. Кадр из видео Под Купянском россияне убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном
11 декабря, 11:17
Эвакуация раненого при помощи НРК. Кадр из видео Наземный дрон 92-й бригады эвакуировал раненого под огнем
11 декабря, 10:35
Авиаудар по оккупантам в многоэтажке Степногорска. Украинская авиация дважды ударила HAMMER по позициям РФ в Степногорске
11 декабря, 09:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор