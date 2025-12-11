Британские банки против передачи замороженных российских средств Украине

Британские банки выступили против инициативы правительства Соединенного Королевства передать Украине замороженные российские активы на сумму около £8 млрд ($10,6 млрд). Как сообщает издание Financial Times, руководство крупных финансовых учреждений выразило недовольство тем, что Лондон не предоставил никаких гарантий на случай возможных ответных шагов со стороны России.



По данным газеты, банкиры, говорившие на условиях анонимности, предупреждают: использование российских активов без четкой правовой схемы может обернуться для банков «серьезными юридическими рисками».

Один из собеседников подчеркнул, что подобная ситуация беспрецедентна для британской практики: «Мы обеспокоены законностью такого решения. Правительство создает новый прецедент — ранее активы никогда не передавались под контроль таким образом. Риск в том, что если Украина окажется не в состоянии погасить долг, банкам придется изымать актив, который Лондон считает их собственностью, но который Россия таковым не признает».

Издание также отмечает, что информация о том, какие именно банки хранят российские активы, «строго засекречена», и сами представители банковской сферы категорически отказываются подтверждать свою возможную причастность к этой теме.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»