На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт

Фото: «Новости Донбасса»

На захваченных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас работает около 20 шахт из 96, которые перешли под контроль оккупационных администраций в 2014 году. Все остальные — разграблены, затоплены и уничтожены.

Об этом «Новостям Донбасса» в комментарии рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Мощность шахт уменьшилась в разы, утрачены рабочие места и энергетический ресурс. В Краснодоне работают шахты по добыче коксующегося угля. В Ровеньках работают шахты по добыче антрацитового угля марки А. Также в Донецкой области — в Снежном, в Торезе. И даже в Донецке ведется добыча угля марки К, тощего угля, который используется для нужд энергетики. Это уголь с низким содержанием серы», — говорит Михаил Волынец.

Он добавляет, что в Европе запасов такого угля нет. Поэтому Россия вывозит его в Турцию и даже в страны ЕС. Что касается запасов, которые Украина потеряла из-за оккупации, то только в Луганской области, по информации Михаила Волынца, осталось почти один миллиард тонн угля, в Донецкой — еще больше.



Значительная часть запасов находится в тех шахтах, которые расположены на территориях, где сейчас идут боевые действия — например, в Покровске и Мирнограде.

«На “Шахтоуправлении “Покровское” добывали уголь с содержанием серы ноль-шесть. Мировые стандарты позволяют использовать уголь для потребностей металлургии с содержанием серы не более одного процента. В Европе нигде нет запасов такого угля. В Украине он есть, но сейчас шахта уничтожена», — комментирует Михаил Волынец.

Напомним, 14 января 2025 года группа «Метинвест» сообщила, что прекращает работу Покровской угольной группы в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации с безопасностью.

Также «Новости Донбасса» ранее писали, что в затопленных шахтах оккупированного Донбасса скрываются метан, тяжелые металлы и радиация.

Авторка новости: Виктория Ищенко, редакторка видео-отдела «Новости Донбасса»