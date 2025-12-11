Наземный дрон 92-й бригады эвакуировал раненого под огнем

Эвакуация раненого при помощи НРК. Кадр из видео

Наземные дроны днем и ночью помогают военнослужащим 92-й бригады эвакуировать раненых с передовой, НРК доставляют на позиции продовольствие, воду и боекомплект.



92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирка опубликовала видео, на котором показана эвакуация раненого защитника наземным роботизированным комплексом.

По данным бригады, операция оказалась крайне сложной и растянулась на 14 часов. В дрон попал вражеский FPV-квадрокоптер, рядом произошел удар боеприпаса типа «Молния», а позже платформа наехала на гранату.

«Вопреки всему миссия была выполнена!» — сообщили в подразделении.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что три ФАБ-500 с УМПК промахнулись по переправе ВСУ в Купянске.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»