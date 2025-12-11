Путин заявил о «захвате» Северска: в ВСУ ответили на слова главы Кремля

Город Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.
По его словам, российские войска малыми группами пытаются инфильтроваться в город, используя неблагоприятные погодные условия.
«Однако большинство эти подразделений уничтожается еще на подходах. Противодиверсионные мероприятия Сил обороны Украины продолжаются», – сказал Шаповал.
В группировке войск «Восток» отметили, что сейчас оккупанты не могут захватить и уничтожить благодаря оружию.
«Поэтому враг использует свои фейковые ресурсы. Нужно доверять только официальным источникам информации», – заявили в ГВ «Восток».
11 декабря глава Кремля Владимир Путин после доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заявил, что российская армия якобы «захватила» Северск.
Напомним, что ранее в 54-й механизированной бригаде ВСУ заявили, что небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко