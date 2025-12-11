Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Премьер-министр ответила, когда ожидается уменьшение отключений света в Украине
11 декабря 2025, 16:51

11 декабря провели очередное заседание энергетического штаба с участием профильных министерств, руководства энергетических компаний, регуляторов рынка и народных депутатов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, на заседании скоординировали дальнейшие действия для восстановления после обстрелов, обеспечения необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращивания генерации и обеспечения людей светом.

«Держу на контроле исполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактическую оптимизацию потребления электроэнергии на местах от всех ОВА. Отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети. Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения», – сказала Свириденко.

Премьер утверждает, что цель правительства – у людей должен быть свет.

«Ожидаем уменьшение продолжительности отключений уже в эти выходные», – добавила она.

Напомним, что 9 декабря Кабинет министров Украины принял решения для сокращения отключений света в Украине.

