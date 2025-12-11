Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Черниговщине ликвидировали прорыв российской ДРГ из 15 бойцов
11 декабря 2025, 15:00

На Черниговщине ликвидировали прорыв российской ДРГ из 15 бойцов

Сегодня в Черниговской области был зафиксирован прорыв российской диверсионно-разведывательной группы численностью около 15 человек. Об этом сообщает военный Telegram-канал «Рапорт Сержанта ✙».

По информации источника, вероятно, это были бойцы спецподразделения Росгвардии «Ахмат», также известные под прозвищем «кадыровцы». Группа отступила под воздействием огня украинской артиллерии, потери уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска потеряли 1460 человек личного состава.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

