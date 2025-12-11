Под Купянском россияне убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном

ВС РФ убили гражданского под Купянском. Кадр из видео

Под Купянском российские войска нанесли прицельный удар FPV-дроном по гражданскому и заминировали место атаки вторым дроном-«ждуном».



Как сообщили в 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде, 10 декабря 2025 года во время планового мониторинга территории возле населенного пункта Новоплатоновка в Харьковской области операторы БПЛА зафиксировали очередной военное преступление, совершенное российскими силами.



Во время воздушной разведки на дороге неподалеку от Новоплатоновки на Купянском направлении обнаружили тело мужчины. Он погиб от точного удара FPV-дрона, когда передвигался на мототранспорте.



Дополнительно было установлено, что рядом с местом поражения размещен второй FPV-дрон типа «ждун», рассчитанный на повторный удар по любому человеку, который приблизится к погибшему или окажется на этом участке дороги.



В бригаде подчеркнули, что в указанном районе отсутствуют позиции или объекты Сил обороны Украины, что может свидетельствовать о целенаправленном применении вооружения против гражданского населения.



Отмечается, что такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и демонстрируют использование методов, запрещенных правилами ведения войны.



77-я бригада продолжает документировать все подобные эпизоды для их дальнейшей фиксации и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 3 ноября россияне убили гражданских, шедших с белым флагом под Харьковом.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»