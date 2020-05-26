Минреинтеграции работает над стратегией экономического восстановления Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Анонсировано создание межведомственной рабочей группы для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса.



Как отметили в министерстве, соответствующие письма с приглашением приобщиться к работе были направлены в 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 Комитетов Верховной Рады, Офис президента, СНБО, НБУ, восемь Министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, военно-гражданские администрации Авдеевки и Торецка); органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) ; ассоциативные объединения; научно-исследовательские учреждения; международные организации; общественные организации.