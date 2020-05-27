«ДНР» назвала число сделанных тестов на коронавирус

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в общей сложности было проведено более трех тысяч лабораторных тестирований на коронавирус COVID-19. Об этом заявила «министр здравоохранения» формирования Ольга Долгошапко в интервью сепаратистскому ресурсу ДАН.



«С середины марта до настоящего времени в ДНР было проведено более 3000 исследований на коронавирусную инфекцию», — сказала она.



Долгошапко не назвала число имеющихся тестов, подчеркнув, что их «достаточно». По ее словам, недавно была получена еще одна партия — на 10 тысяч исследований.



Она отметила, что прежде всего тестирование проходят пациенты с подтвержденной пневмонией. Также тесты положены пациентам, приехавшим из-за рубежа и имеющим симптомы коронавирусной инфекции, в том числе повышенную температуру тела и утрату обоняния. Затем тесты выполняются людям, которые контактировали с зараженным, «и это касается в первую очередь медработников».



Долгошапко отметила, что не каждому пациенту с ОРВИ положен тест на COVID-19. «Прежде всего, по любому ОРВИ выясняется история болезни у пациента, где он живет, был ли у него контакт с зараженными COVID-19 и так далее. Просто так сделать тест на коронавирус жители не смогут. Более того, не все пациенты с острыми респираторными вирусными инфекциями подлежат такому обследованию — только в случае ухудшения состояния», — рассказала она.



Отметим, что на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области было сделано чуть более 4 тысяч лабораторных тестирований на коронавирус.

«ДНР» подтверждает 435 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 пациентов уже выписаны, а 14 — умерли.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.