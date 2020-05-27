Горняки шахты «Никанор-Новой» начали получать зарплату

Горняки подконтрольной группировке «ЛНР» шахты «Никанор-Новой», которые бастовали под землей шесть суток, начали получать деньги. Об этом сообщается на странице коллектива шахты во «ВКонтакте».



Telegram-канал «Луганский инсайд» пишет, что шахтерам выплатили долги по зарплате за пять месяцев.

В неподконтрольном украинским властям Зоринске около 50 горняков шахты «Никанор-Новая» шесть суток не выходили на поверхность — требовали выплаты задолженности по зарплате. 4 мая они завершили подземную забастовку и поднялись на поверхность.



Сотрудники шахты говорили, что в общей сложности им задолжали деньги за 20 месяцев работы.



Помимо выплаты долгов по зарплате, шахтеры «Никанор-Новой» также требовали сохранить предприятие и его коллектив. «ЛНР» на это не согласилась — шахта будет законсервирована в рамках так называемой реорганизации. Представители «социальных служб ЛНР» обещают горнякам досрочный выход на пенсию за три года до достижения соответствующего возраста. Также «обязательным условием» называют предоставление работы по специальности центром занятости.



Количество шахт, готовящихся к закрытию, в «ЛНР» не называли. Список этих предприятий, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».