Песков прокомментировал намерение «ДНР» провести военный парад в Донецке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад в Донецке 24 июня может быть приурочен к московскому параду. Об этом он сказал сегодня, 2 июня, отвечая на вопрос украинского журналиста.
«Эта наша история, которая объединяет наши народы. Поэтому, это понятно и объяснимо», — отметил Песков.
На уточняющий вопрос журналиста, о каких народах идет речь, Песков ответил, что говорит о «нашем общем народе, народе-победителе, который победил фашизм и от фашизма спас Европу».
Также Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта, в голосовании по поправкам в Конституцию России.
«Там действительно проживает много российских граждан. Вопрос нужно адресовать в ЦИК. Они занимаются вопросом организации голосования для граждан», — ответил спикер президента РФ.
Вчера в «ДНР» заявили, что 24 июня в Донецке будет проведен военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот же день планирует провести свой парад Россия.
Президент России Владимир Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.