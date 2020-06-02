Песков прокомментировал намерение «ДНР» провести военный парад в Донецке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный парад в Донецке 24 июня может быть приурочен к московскому параду. Об этом он сказал сегодня, 2 июня, отвечая на вопрос украинского журналиста.



«Эта наша история, которая объединяет наши народы. Поэтому, это понятно и объяснимо», — отметил Песков.



На уточняющий вопрос журналиста, о каких народах идет речь, Песков ответил, что говорит о «нашем общем народе, народе-победителе, который победил фашизм и от фашизма спас Европу».



Также Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия жителей ОРДЛО, которые получили российские паспорта, в голосовании по поправкам в Конституцию России.



«Там действительно проживает много российских граждан. Вопрос нужно адресовать в ЦИК. Они занимаются вопросом организации голосования для граждан», — ответил спикер президента РФ.

Вчера в «ДНР» заявили, что 24 июня в Донецке будет проведен военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот же день планирует провести свой парад Россия.



Президент России Владимир Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.