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ОП: Меркель поддержала изменения в работе Минской группы

05 июня 2020, 17:23

ОП: Меркель поддержала изменения в работе Минской группы

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Донбассе и мирный переговорный процесс.

Как сообщает пресс-служба Зеленского, Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.

Лидеры Украины и Германии сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита лидеров государств-участников Нормандского формата в декабре 2019 года.

«Мы открыты, мы готовы к движению вперед. Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важен доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения. Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине», - указал Зеленский.

Украинская делегация сообщила немецким коллегам 2 июня в Берлине, что к следующим переговорам в Минске будут привлечены представители отдельных районов Донбасса, в частности из числа украинских граждан — переселенцев, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ее, как и прежде, возглавляет Леонид Кучма. При этом в состав делегации также вошли представители министерств и главы парламентских комитетов.

Украинская сторона сохранит в составе ТКГ представителей правительства и парламента даже в случае, если Россия не примет аналогичное решение, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

В ходе визита в Берлин 13 мая замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак встретился с советником канцлера Германии Яном Хеккером. Правительство Германии сделало исключение для Козака, который находится под санкциями Евросоюза, разрешив прилететь в Берлин. Участники от украинской и французской сторон на встрече не присутствовали.

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