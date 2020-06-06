На неподконтрольной Луганщине шахтеры снова отказались выходить на поверхность

Сегодня горняки второй и третьей смены подконтрольной группировке «ЛНР» шахты «Комсомольская» в Антраците отказались выезжать на поверхность в знак протеста против невыплаты зарплаты. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



По данным правозащитников, в протесте принимают участие 63 шахтера.



Отмечается, что «министерство топлива и энергетики ЛНР» обещало горнякам до 1 июня вернуть долги по заработной плате за февраль (15%), март и апрель. Но обещание выполнено не было.



По данным Telegram-канала «Луганский инсайд», на данный момент под землей находится 128 человек. Уже вчера вечером им было перечислено 46% от мартовской зарплаты.



Утверждается, что руководитель предприятия «Востокуголь», куда входит шахта «Комсомольская», Владимир Шатохин намерен уволить горняков по статье, предварительно выплатив долги за март-апрель.

Ранее в неподконтрольном украинским властям Зоринске около 50 горняков шахты «Никанор-Новая» шесть суток не выходили на поверхность — требовали выплаты задолженности по зарплате. 4 мая они завершили подземную забастовку и поднялись на поверхность.



Сотрудники шахты говорили, что в общей сложности им задолжали деньги за 20 месяцев работы.