РФ обвинила Украину в выходе из Минского процесса

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в фактическом выходе из Минского процесса по Донбассу. По его словам, это выражается тем, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями группировок «ДНР/ЛНР», передает «Интерфакс».



«Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины», — сказал он.



По мнению Грызлова, «Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил».

9 июня Киев представил в ТКГ представителей отдельных районов Донбасса из числа вынужденных переселенцев, которых будут привлекать к работе группы по политическим вопросам ТКГ.



Донецкую область представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, Луганскую — врач Константин Либстер и юрист, руководитель международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан.



Украинская сторона заявляла, что приглашением переселенцев хочет разрушить монополию на участие в качестве приглашенных представителей ОРДЛО членов группировок «ДНР» и «ЛНР», которые подчиняются России.