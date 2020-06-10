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РФ обвинила Украину в выходе из Минского процесса

10 июня 2020, 22:10

РФ обвинила Украину в выходе из Минского процесса

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в фактическом выходе из Минского процесса по Донбассу. По его словам, это выражается тем, что Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями группировок «ДНР/ЛНР», передает «Интерфакс».

«Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины», — сказал он.

По мнению Грызлова, «Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил».

9 июня Киев представил в ТКГ представителей отдельных районов Донбасса из числа вынужденных переселенцев, которых будут привлекать к работе группы по политическим вопросам ТКГ.

Донецкую область представляют журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, Луганскую — врач Константин Либстер и юрист, руководитель международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан.

Украинская сторона заявляла, что приглашением переселенцев хочет разрушить монополию на участие в качестве приглашенных представителей ОРДЛО членов группировок «ДНР» и «ЛНР», которые подчиняются России.

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