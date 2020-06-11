«ДНР» сообщила о двух смертях от коронавируса и 25 заболевших за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 25 заболевших коронавирусом COVID-19, еще два человека скончались в результате болезни. Также выздоровели 14 человек.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Уточняется, что скончались мужчина в возрасте 94 лет и женщина в возрасте 83 лет.



Все положительные результаты на коронавирус были выявлены у контактировавших с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования: 5 медицинских работников, 4 ребенка, контактировавших с заболевшими ранее родителями.



Всего «ДНР» подтверждает 775 случаев заболевания коронавирусом. Из них выписаны 192 человека, летальных случаев — 32. На лечении остается 551 пациент.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено 246 случаев заболевания.