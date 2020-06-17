Кабмин продлевает адаптивный карантин до 31 июля

Кабинет министров решил продлить адаптивный карантин до 31 июля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.



Он отметил, что за последнюю неделю коронавирусом заразились 4853 человека. Это самое большое число за все время пандемии в Украине. По словам Шмыгаля, правительство понимает, что украинцы устали от карантина, но коронавирусная угроза никуда не делась.



Также правительство планирует изменить график начала работы в отдельных сферах и отраслях: чтобы растянуть во времени «часы пик», когда люди заполняют общественный транспорт. Шмыгаль призвал мэров городов выпустить на линии максимальное количество общественного транспорта.



Премьер отметил, что при необходимости правительство рассмотрит возможность введения в отдельных регионах усиленного карантина. Этот вопрос вынесен на заседание Кабмина.

Кабмин ввел адаптивный карантин с 22 мая до 22 июня. Он предусматривал возможность ослабления ограничений в регионах с благоприятной эпидемической ситуацией.