Зеленский предложил освободить выпускников от сдачи итоговой аттестации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает из-за ситуации с коронавирусом освободить выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации, но разрешить пройти внешнее независимое оценивание (ВНО) по собсвтенному желанию.



«Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации» , — говорится в проект закона.



Вместе с тем выпускники смогут пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.



Также предлагается внести изменения в закон «Об образовании», установив, что Кабинет министров может определять длительность учебного года в учебных заведениях в связи с эпидемией COVID-19.



Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий на заседании правительства сказала, что «законопроект не отменяет обязательного ВНО, он делает добровольной сдачу государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания».

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что сдача ВНО начнется с 25 июня, как и планировалось.