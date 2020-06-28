Донбасс. Итоги недели 22 – 28 июня

Ситуация с распространением COVID-19

По состоянию на 28 июня на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 481 случая заболевания коронавирусом, в Луганской области — 80. Группировка «ДНР» признает коронавирус у 1119 человек. «ЛНР» сообщала о новых случаях COVID-19 27 июня; на тот момент в формировании признавали 498 случаев болезни.



Урегулирование конфликта



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на минской площадке 25 июня обращалась с призывом к прекращению огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса.



Общество



С начала недели наблюдается сложная ситуация с пересечением КПВВ на линии соприкосновения. Ежедневно на ночь в пункте помощи ГСЧС при пункте пропуска оставалось от 30-40 человек. Их состав и количество меняется, так как части граждан удается решить проблему с отсутствием приложения для самоизоляции.



26 июня 29 человек, которые не смогли установить приложение, отправились на обсервацию в одно из медучреждений Донецкой области. У одного из прибывших по прибытии диагностировали гипертонический криз, у трех женщин — солнечные ожоги.



60 человек, которые находились в «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» группировка «ДНР» все же пропустила через свой пункт пропуска и отправила на 14-дневную обсервацию в палаточный городок «МЧС».



Затем «ДНР» запретила выезд на подконтрольную Украине территорию с 28 июня. Также по-прежнему будет запрещен свободный въезд в отдельные районы Донецкой области.



Группировка «ЛНР» приостановит пропуск людей в пункте пропуска «Станица Луганская» 29 июня с 17:00 до 19:00 из-за доставка гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.



На фоне пандемии коронавируса в Донецке и Луганске в нарушение Минских договоренностей прошли военные парады по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России группировки «ДНР/ЛНР» перенесли мероприятия с 9 мая на 24 июня.



«ДНР» и «ЛНР» организовали подвоз желающих принять участие в голосовании за поправки в Конституцию России. Сепаратисты запустили рейсы в населенные пункты Ростовской области (РФ), где расположены избирательные участки, в которых могут проголосовать владельцы российских паспортов без регистрации.



Боевики вновь отказались пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ на подконтрольную властям территорию Луганской области, сославшись на карантин из-за COVID-19. Патруль СММ пытался выехать из ОРЛО 20 июня.



Донецкий офис Международного комитета Красного Креста решил приостановить отправку гуманитарной помощи на подконтрольную группировке «ДНР» территорию из-за сложной ситуации между пунктами пропуска на линии соприкосновения.



89% желающих принять участие в первой сессии ВНО из числа жителей ОРДЛО не смогли пересечь линию соприкосновения.



Права человека



В плену незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» незаконно удерживаются 234 человека.



С середины апреля боевики «МГБ ДНР» удерживают в плену 20-летнего дончанина Богдана Максименко за публикации в поддержку Украины.



Боевые действия



В результате боевых действий на подконтрольной властям территории Донецкой области погибли 28 детей. Еще 85 детей получили ранения различной степени тяжести.



В подконтрольном группировке «ДНР» поселке Александровке Донецкой области 22 июня мужчина умер от осколочных ранений, которые получил в ходе обстрела.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе:



«Донбасс сегодня»: Нет смартфона — нет пропуска. Репортаж с КПВВ на Донбассе // Добровольно-принудительная паспортизация в «Л-ДНР»: Как она связана с голосованием за поправки в конституцию России? // Есть ли у Министерства реинтеграции реальный план того, как способствовать возвращению оккупированных территорий.



«Донбасс Реалии»: На какие постсоветские территории нацелилась Россия? // Поддержка Путина боевиками Донбасса // Боевики бьют авиаракетами по украинской армии на Донбассе // В России учат ненависти к ЛГБТ в Украине.



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