Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Донбасс. Итоги недели 22 – 28 июня

28 июня 2020, 22:09

Донбасс. Итоги недели 22 – 28 июня

Ситуация с распространением COVID-19

По состоянию на 28 июня на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 481 случая заболевания коронавирусом, в Луганской области — 80. Группировка «ДНР» признает коронавирус у 1119 человек. «ЛНР» сообщала о новых случаях COVID-19 27 июня; на тот момент в формировании признавали 498 случаев болезни.

Урегулирование конфликта

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на минской площадке 25 июня обращалась с призывом к прекращению огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса.

Общество

С начала недели наблюдается сложная ситуация с пересечением КПВВ на линии соприкосновения. Ежедневно на ночь в пункте помощи ГСЧС при пункте пропуска оставалось от 30-40 человек. Их состав и количество меняется, так как части граждан удается решить проблему с отсутствием приложения для самоизоляции.

26 июня 29 человек, которые не смогли установить приложение, отправились на обсервацию в одно из медучреждений Донецкой области. У одного из прибывших по прибытии диагностировали гипертонический криз, у трех женщин — солнечные ожоги.

60 человек, которые находились в «серой зоне» между КПВВ «Новотроицкое» группировка «ДНР» все же пропустила через свой пункт пропуска и отправила на 14-дневную обсервацию в палаточный городок «МЧС».

Затем «ДНР» запретила выезд на подконтрольную Украине территорию с 28 июня. Также по-прежнему будет запрещен свободный въезд в отдельные районы Донецкой области.

Группировка «ЛНР» приостановит пропуск людей в пункте пропуска «Станица Луганская» 29 июня с 17:00 до 19:00 из-за доставка гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.

На фоне пандемии коронавируса в Донецке и Луганске в нарушение Минских договоренностей прошли военные парады по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По примеру России группировки «ДНР/ЛНР» перенесли мероприятия с 9 мая на 24 июня.

«ДНР» и «ЛНР» организовали подвоз желающих принять участие в голосовании за поправки в Конституцию России. Сепаратисты запустили рейсы в населенные пункты Ростовской области (РФ), где расположены избирательные участки, в которых могут проголосовать владельцы российских паспортов без регистрации.

Боевики вновь отказались пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ на подконтрольную властям территорию Луганской области, сославшись на карантин из-за COVID-19. Патруль СММ пытался выехать из ОРЛО 20 июня.

Донецкий офис Международного комитета Красного Креста решил приостановить отправку гуманитарной помощи на подконтрольную группировке «ДНР» территорию из-за сложной ситуации между пунктами пропуска на линии соприкосновения.

89% желающих принять участие в первой сессии ВНО из числа жителей ОРДЛО не смогли пересечь линию соприкосновения.

Права человека

В плену незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» незаконно удерживаются 234 человека.

С середины апреля боевики «МГБ ДНР» удерживают в плену 20-летнего дончанина Богдана Максименко за публикации в поддержку Украины.

Боевые действия

В результате боевых действий на подконтрольной властям территории Донецкой области погибли 28 детей. Еще 85 детей получили ранения различной степени тяжести.

В подконтрольном группировке «ДНР» поселке Александровке Донецкой области 22 июня мужчина умер от осколочных ранений, которые получил в ходе обстрела.

Дайджест тв-еженедельников о Донбассе:

«Донбасс сегодня»: Нет смартфона — нет пропуска. Репортаж с КПВВ на Донбассе // Добровольно-принудительная паспортизация в «Л-ДНР»: Как она связана с голосованием за поправки в конституцию России? // Есть ли у Министерства реинтеграции реальный план того, как способствовать возвращению оккупированных территорий.

«Донбасс Реалии»: На какие постсоветские территории нацелилась Россия? // Поддержка Путина боевиками Донбасса // Боевики бьют авиаракетами по украинской армии на Донбассе // В России учат ненависти к ЛГБТ в Украине.


Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕГИ

Прочее
главное за неделю

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:34
«ЛНР» приостановит пропуск людей в Станице Луганской 29 июня
10:31
«ДНР» заявил о двух новых случаях коронавируса
22:30
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
22:03
«ДНР» отправила 60 человек на обсервацию в палаточный городок перед закрытием КПВВ
21:21
«ДНР» снова закрыла «границу» с подконтрольной Украине территорией
17:00
ОБСЕ: Под Донецком из-за обстрела погиб мужчина
12:12
Число заболевших коронавирусом в ОРЛО приближается к 500
11:42
«ДНР» заявила о 23 новых случаях коронавируса
10:52
Дончане — о параде 24 июня. Опрос в городе ►
22:57
Главные события неподконтрольного Донбасса за 26 июня
21:49
В Донецке произошел пожар на рынке
20:43
«ЛНР» задержала своего «министра» по обвинению в получении взятки
19:55
Красный Крест приостановил отправку гуманитарной помощи в Донецк
18:46
«ЛНР» отменила ограничения на перемещение людей и транспорта за пределы Должанска
16:42
Признали проблему: «ДНР» запретила продавать детям смеси с никотином
все новости
22:09
Донбасс. Итоги недели 22 – 28 июня
20:49
За сутки в Донецкой области один человек заболел коронавирусом, двое выздоровели
17:00
Медведчук, «стерилизация», ЛГБТ. Недельный топ фейковых новостей ►
16:40
За сутки в ВСУ выявлен 21 новый случай коронавируса
15:09
На Донетчине показали, как проходит обсервация людей с КПВВ
13:34
«ЛНР» приостановит пропуск людей в Станице Луганской 29 июня
12:22
МОЗ: Донецкая и Луганская области еще не готовы к ослаблению карантина
11:33
Число заболевших коронавирусом на Луганщине увеличилось до 80
11:22
Пограничники рассказали о ситуации на КПВВ «Новотроицкое»
10:31
«ДНР» заявил о двух новых случаях коронавируса
09:34
В Украине за сутки 917 человек заболели коронавирусом
09:05
На Донбассе вчера погиб один военный, еще трое ранены
08:05
За сутки на Донетчине выявили 39 случаев COVID-19. Все — в Славянске
22:30
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
22:03
«ДНР» отправила 60 человек на обсервацию в палаточный городок перед закрытием КПВВ
все новости
ВИДЕО
Медведчук, «стерилизация», ЛГБТ. Недельный топ фейковых новостей ►
28 июня, 17:00
Стычки на КПВВ и голосование по поправкам Путина. Донбасс сегодня ►
27 июня, 22:30
Дончане — о параде 24 июня. Опрос в городе ►
27 июня, 10:52

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция