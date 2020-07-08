«ДНР» ночью пропустила людей, которые застряли в «серой зоне»

Группировка «ДНР» вчера после 23:00 пропустила людей, которые следовали в Донецк, но застряли в «серой зоне». Об этом сообщают в Telegram-чате «Ситуация на блокпостах Донбасса».

Telegram-канал Dontel отмечает, что в «серой зоне» оставалось 47 человек. Их повезли в больницу Донецка на обсервацию.



Днем в «серой зоне» было около 100 человек, которые хотели попасть в Донецк. Но «ДНР» их не пропускала, так как эти людей не было в списке на въезд, который составила группировка. Отмечается, что примерно в 16:00 сотрудники «МВД ДНР» в приказном порядке сказали этим гражданам «возвращаться на Украину». Позже пригнали автобусы, «полиция» заставила всех туда сесть и людей отвезли к украинскому блокпосту.



Однако к вечеру 47 человек вернулись к «нулевому блокпосту» «ДНР». После 23:00 их пропустили.



Сегодня пункт пропуска «ДНР» «Еленовка» не работает.

7 июля, после 9 дневной паузы было возобновлено движение людей через линию соприкосновения по дорожному коридору «Новотроицкое» — «Еленовка». При этом для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение и согласиться на обсервацию. «ДНР» обещала пропустить сегодня около 200 человек. Последующие дни работы КПВВ «Еленовка» будет определять специальный штаб.