«ДНР» определит даты пропуска через свой блокпост на КПВВ «Новотроицкое»

Группировка «ДНР» будет определять дни работы КПВВ «Еленовка» — единственного пункта пропуска, который боевики открыли в условиях пандемии. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



КПВВ «Еленовка» будет работать с 9:00 до 18:00 в дни, которые определит «штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции».

Боевики откроют 7 июля пропуск через свой блокпост по дорожному коридору КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка». Для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение «штаба ДНР».