Боевики ранили двоих военнослужащих

Сегодня утром боевики обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Боевики использовали при обстреле артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм, 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Им оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.



«Подразделения операции Объединенных сил подавляли активность противника решительно и жестко, применяя по его позициям дежурные огневые средства. Потери врага в результате ответного огня уточняются», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ранения получили трое военнослужащих.