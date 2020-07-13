«Будет как в Париже». Украина и Франция начинают реализацию проекта водоснабжения Мариуполя

В Мариуполе начинается реализация проекта по обеспечению города питьевой водой. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции в Доме правительства в Киеве.



Кредит на реализацию проекта выделило правительство Франции. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников отметил, что украинская сторона получит 64 миллиона евро в кредит на 30 лет. При этом первые 10 лет годовой процент по кредиту будет составлять 0,08%. Средства пойдут на строительство фильтровальной станции и водозаборов.



Министр финансов Сергей Марченко назвал такие кредитные условия «чрезвычайно привлекательными». Он подчеркнул, что кредитный договор «является свидетельством доверия иностранных партнеров», а также «доверия к тому, что регион Донбасс является той территорией, где можно реализовывать значительные инвестиционные проекты».



В свою очередь посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что через несколько лет жители Мариуполя будут потреблять питьевую воду, «которая по своим стандартам и характеристикам будет такой же, как из кранов в Париже». Дипломат уточнил, что все инженерные работы будут начаты в течение ближайших недель. «Наша политическая цель: сделать все возможное, чтобы новая станция питьевой воды была введена в эксплуатация в Мариуполе в 2023 году или в крайнем случае в 2024 году», — добавил посол Франции.



Этьен де Понсен также сообщил, что правительство Франции рассматривает возможность реализации аналогичного проекта в Луганской области через 3-4 года.



В ходе мероприятия был подписан четырехсторонний субкредитный договор между городом Мариуполь, коммунальным предприятием, Минфином и Минреинтеграции.