Зеленский: Ждем, что договор о прекращении огня на Донбассе подпишет «нормандская четверка»

Президент Владимир Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторонами «нормандского формата» с 27 июля наступит режим устойчивого «режима тишины» в зоне конфликта.



По его словам, украинским представителям Трехсторонней контактной группы удалось договориться «об очень важном шаге для всей нашей страны по устойчивому прекращению огня».



«Мы сейчас ожидаем подписания этого документа всеми сторона Нормандской группы, и верю в то, что все стороны подпишут. Это Украина, Франция, Германия и Российская Федерация. И с 27 июля, верю в это, что может наступить тот момент, когда будет устойчивое прекращение огня», — сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в Станице Луганской.

22 июля Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.



Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.