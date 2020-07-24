Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, потерь со стороны украинских военнослужащих нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.



Уточняется, что обстрелам подверглись позиции украинских военных в районе Старогнатовки, Гнутово, Новотошковского, Причепиловки, Орехово.



«Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия», — заявили в штабе. Там добавили, что по данным украинской разведки, двое боевиков были ранены.



С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.



Там добавили, что у Старогнатовки боевики трижды обстреляли из минометов калибра 120-мм и 82-мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил.