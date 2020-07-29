Разумков заявил о распространении фейков из-за перемирия на Донбассе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе визита на Донбасс заявил, что сейчас происходит «разгон» неправдивой информации о перемирии на Донбассе.



«Где-то кто-то пытается что-то найти или информационно разогнать [неправдивую информацию о ситуации на передовой]», — сказал он на брифинге в Лугаской области.



Разумков отметил, что сегодня общался с военнослужащими и настроение у них «нормальное».



«Режим тишины пока что есть. Четыре обстрела было за три дня. В первый день — три, во второй — один. За последние сутки обстрелов не было. Будем надеется, что такая ситуация сохранится», — сказал он.



Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время совещания у президента Владимира Зеленского доложил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, а единичные случаи его нарушения не носят системного характера. По его словам, с начала действия перемирия не было ни одного раненого и погибшего.



Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что якобы у военнослужащих на передовой изъяли крупное вооружение.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.