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МИД Украины прокомментировал возможность экстрадиции боевиков из Беларуси

30 июля 2020, 10:48

МИД Украины прокомментировал возможность экстрадиции боевиков из Беларуси

Вопрос о возможной экстрадиции в Украину задержанных в Беларуси боевиков будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами. Об этом заявила спикер министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

«Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе», — отметила она.

В МИД не исключают, что российские наемники могли быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов.

«Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу. Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт этот факт и свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов», — подчеркнула Зеленко.

Она добавила, что Украина «развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость».

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании.

Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».

В отношении задержанных открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.

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