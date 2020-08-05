В Северодонецке представили главу военно-гражданской администрации города

Главой военно-гражданской администрации Северодонецка стал Александр Стрюк. Сегодня его представил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает «Суспільне».



Из декларации Стрюка следует, что он является военнослужащим. Новый глава Северодонецкой ВГА зарегистрирован в Днепре. Там он владеет квартирой площадью 102 квадратный метр.



Также у Стрюка есть квартира площадью 42 квадратных метра в поселке Великая Лепетиха Херсонской области. В этом населенном пункте он также владеет земельным участком площадью 1212 квадратных метров.



В собственности Стрюка есть автомобиль Ssang Yong Kyron 2008 года выпуска.



Также военно-гражданская администрация была создана в Лисичанске. Ее глава был представлен 4 августа.

Первые военно-гражданские администрации появились в Донецкой и Луганской областях в 2015 году. ВГА создается решением президента Украины, если органы местного самоуправления не осуществляют свои функции в течение длительного времени.



28 июля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации Северодонецка.



В течение 2015-2020 городской голова Северодонецка Валентин Казаков был уволен с должности депутатами городского совета шесть раз, и столько же раз это решение отменял суд.



Также Казакова обвиняют в злоупотреблении служебным положением. В марте 2020 года ему отменили оправдательный приговор. Было назначено новое судебное разбирательство в суде первой инстанции.