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На Донетчине выявили 17 случаев COVID-19 в понедельник

10 августа 2020, 23:24

На Донетчине выявили 17 случаев COVID-19 в понедельник

В понедельник, 10 августа, коронавирус диагностировали еще у 17-ти жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Среди них — три медработника и один ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Так, 11 случаев COVID-19 выявлено в Мангушском районе, 3 — в Мариуполе, по одному в Краматорске и Николаевке.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 993 случая заболевания коронавирусом: 834 человека выздоровели, 13 — умерли.

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