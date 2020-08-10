На Донетчине выявили 17 случаев COVID-19 в понедельник

В понедельник, 10 августа, коронавирус диагностировали еще у 17-ти жителей подконтрольной властям территории Донецкой области. Среди них — три медработника и один ребенок. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 11 случаев COVID-19 выявлено в Мангушском районе, 3 — в Мариуполе, по одному в Краматорске и Николаевке.



Таким образом, с начала пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 993 случая заболевания коронавирусом: 834 человека выздоровели, 13 — умерли.