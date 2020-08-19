«ДНР» заявила о двух умерших и 33 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в отдельных раонах Донецкой области выявлено 33 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались — женщины в возрасте 66 и 83 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Уточняется, что один случай заболевания коронавирусной инфекцией обнаружен у прибывшего с подконтрольной Украине территории. Другие случаи COVID-19 обнаружены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее, среди них три медицинских работника.



За все время пандемии «ДНР» признала 2 147 случаев COVID-19. Из них выписаны 1069 человек, умерли — 120 человек. На лечении остаются 958 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 1 125 случаев COVID-19. Из них 891 человек уже выздоровел, 14 — умерли.