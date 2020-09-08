Миссия ОБСЕ зафиксировала почти тысячу нарушений перемирия на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на вечер 7 сентября зафиксировали 950 нарушений прекращения огня на Донбассе с начала перемирия 27 июля. Об этом говорится в отчете миссии.



По данным наблюдателей, речь идет о 173 взрывах, 2 неопределенных боеприпасах, которые пролетели, и 13 осветительных ракетах, а также 762 очередях и выстрелах.



Сообщая о ситуации в Донбассе на выходных, в миссии указали на одно нарушение режима прекращения огня в субботу — взрыве неопределенного происхождения в районе юго-восточнее Светлодарска.



В период с вечера 5 до вечера 6 сентября миссия также зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня — взрыв неопределенного происхождения в районе Донецкой фильтровальной станции.



В Луганской области в период с вечера 4 до вечера 6 сентября СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.